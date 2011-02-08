Наркологические проблемы на 70% зависят от взаимоотношений в семье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный нарколог Минздрава Украины Анатолий Виевский.

"Основная тема, которой совершенно не хочет касаться наше общество, это то, что на 70% наркологических проблем зависит от состояния семейных отношений. Это - основной фактор, влияющий на то, начнет ли употреблять ваш ребенок наркотики ", - отметил А. ВИЕВСКИЙ.

Он убежден, что кружки (по интересам или спортивные секции) не являются способом решения проблемы наркомании. "Ребенок ведь не может 24 часа находиться в секции, занимаясь спортом. Он в любом случае имеет свое свободное время. Я, как врач-нарколог, лечил немало чемпионов мира, спортсменов от наркотической зависимости. Их абсолютно не спас спорт, "- подчеркнул главный нарколог, подчеркнув, что нельзя преуменьшать значение" тех факторов, что в действительности влияют на развитие алкогольной зависимости ".