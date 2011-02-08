В Украине незначительный рост заболеваемости гриппом

В Украине наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается, по информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы, из 10 контрольных городов в 8 показатели заболеваемости ниже эпидемического порога. Исключение составили Винница и Донецк, где этот порог был превышен на 12,2% и 2,5%, соответственно. В 765 школах и 10 школах-интернатах введен карантин, благодаря чему, по предварительным оценкам, удалось предупредить заболевание до 40% детей.

Таким образом, в целом в стране ситуация вполне контролируемая. Все медицинские заведения имеют необходимый запас профилактических и лечебных препаратов против респираторных инфекций.