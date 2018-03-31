В украинских детдомах морят голодом детей-инвалидов

Условия в интернате г. Торез, где содержатся около 100 больных детей и детей-инвалидов, настолько далеки от идеальных, насколько это можно себе представить.

Многим детям в интернате г. Торез остается только мечтать о внимании и заботе. Жизнь кажется им пыткой, от которой может избавить только смерть.

Поднявшись по лестнице интерната в г. Торез и пройдя через ряд комнат, битком набитых детьми, у окна вы увидите кроватку, в которой лежит маленький мальчик – Анатолий. Красивые выразительные глаза с длинными ресницами встретят ваш взгляд. У этого ребенка нет будущего.

Анатолию 10 лет, но он ростом с трехлетнего. Истощенный до такой степени, что тонкие ножки не выдерживают вес его тела, ребенок весит чуть больше шести килограмм. «Он умирает», – говорит медсестра Светлана.

Как и многие дети в интернате г. Торез, Анатолий болен церебральным параличом. Родители давно уже от него отказались, и он доживает последние дни без родных, которые могли бы его проведать, и без возможности получить какую-либо поддержку. Светлана объясняет, что в идеальных условиях интернат обеспечил бы мальчика высококалорийным детским питанием. Но это оказалось слишком дорого.

Условия в интернате настолько далеки от идеальных, насколько это можно себе представить. Напротив Анатолия лежит Максим, мальчику семь лет, но он выглядит иссохшимся и истощенным. Бросаются в глаза вздувшиеся вены на ручке, которой он сжимает свое горло, словно пытаясь положить конец своим страданиям.

Куда бы вы ни взглянули, повсюду маленькие мальчики и девочки, которые начинают хныкать, даже если на секунду отдернуть одеяло. Они чувствуют, как вокруг них другие дети проигрывают битву за выживание. Из 100 детей в интернате ежегодно умирает около 12.

Детям, больным церебральным параличом, часто требуется помощь с кормлением – больше, чем могут обеспечить сотрудники интерната, особенно в таких стесненных обстоятельствах. В тяжелых случаях может понадобиться кормление через трубку.

Тереза Филмон, руководитель американской благотворительной организации, которая помогает интернатам в Украине, говорит: «Я видела, как кормят детей в интернате г. Торез. Секунд 30 тратится на то, чтобы с ложки накормить ребенка жидкой кашицей, которая сразу же выливается у него из ротика. Затем сразу же переходят к следующему».

Результаты неутешительны. Увидев фотографии детей, Жан-Пьер Лин, педиатр-невролог и консультант лондонской детской больницы «Эвелина», говорит: «Боюсь, [это выглядит так, будто] детей морят голодом. Это буквально кожа да кости, с сильно выраженными пороками развития. Возможно, у этих учреждений нет доступа к альтернативным методам кормления».

Александр Васякин, директор интерната, отрицает, что дети страдают от голода. «Они больны», – говорит он. – «Из-за своего состояния они не могут нормально переваривать пищу. Мы пытаемся привлечь американские фирмы, в качестве поставщиков другого, лучше усваиваемого питания».

Другие западные медики не сомневаются в том, что происходит. Джоан Валанзола, медсестра по уходу за тяжелобольными, и Кристин Хаглунд, диетолог, уже посещали интернат в Торезе и пришли к выводу, что дети страдают от недоедания.

«По моему мнению, они страдают от недостатка калорий/белковой недостаточности», – говорит Джоан Валанзола. «У них вздувшиеся животы, но руки и ноги тонкие. Кроме того, большинство детей, прикованных к постели, лежат мокрые, и никто за ними не убирает».

Тереза Филмон описывает интернат в Торезе как худший из тех, что она видела в Украине, где многие западные устремления Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, лидеров Оранжевой революции, произошедшей шесть лет назад, потерпели крах после смены власти.

Хотя нынешний президент Виктор Янукович больше ориентируется на Россию, Украина недавно вновь заговорила о своем желании вступить в Европейский союз, который призвал Украину продемонстрировать свою готовность к этому, защищая права человека. Информация о том, как живут дети в интернате г. Торез, ставит эту готовность под сомнение.

Баронесса Николсон, защитник прав детей в детских домах Восточной Европы, говорит: «Проблема такого масштаба может не только затянуть вступление Украины в ЕС, она может завести этот процесс в тупик, пока страна не начнет принимать необходимые меры для защиты, а не эксплуатации детей».

Неполноценное питание в интернате г. Торез – это не единственная проблема, связанная с организацией работы 55 интернатов для детей-инвалидов в Украине. Три бывших воспитанника таких интернатов заявили о насилии со стороны сотрудников этих учреждений.

Максим Мелецкий, больной церебральным параличом 20-летний воспитанник интерната, попавший туда в возрасте двух месяцев после того, как от него отказались родители, говорит: «Последний интернат, в котором я жил, был таким ужасным, что вы даже не можете себе это представить. Люди из министерства социальной политики угрожали расправиться со мной, если я заговорю об этом в открытую, но я должен это сделать ради тех детей, которые сейчас все еще страдают в интернатах».

Мелецкий говорит, что когда его в возрасте 15 лет перевели в интернат на юго-востоке страны, еда там была скисшей, а условия антисанитарными. Он утверждает, что сотрудники воровали у детей и часто их избивали. В ответ на множество жалоб с его стороны руководство интерната вызвало милицию и на него надели наручники как на «психически нестабильного».

По словам Мелецкого, его накачивали какими-то препаратами и насильно держали в клинике три недели, пока в его отсутствие в интернате проводилась проверка.

Есть информация, что еще один мальчик, Игорь Марченко, подвергался насилию со стороны сотрудников интерната. Он умер в прошлом году, в возрасте 15 лет, от инфекции.

Другие бывшие воспитанники интернатов рассказывают похожие страшные истории:

21-летний Владимир Пилипенко говорит, что сотрудники насиловали девочек, били детей и крали у них еду.

Борис Шленский вспоминает, что сотрудники интерната избивали его металлической палкой. Его и Пилипенко причислили к «отсталым» и поместили в учреждение для детей с особыми потребностями, хотя они не согласны с таким диагнозом.

Не все дети в интернатах для детей-инвалидов серьезно больны. Некоторых помещают туда просто потому, что у них астма, расщелина неба или родимые пятна.

Тереза Филмон говорит, что всеми другими интернатами, в которых она была, руководят «заботливые любящие люди». Но проблемы, связанные с некоторыми учреждениями для детей-инвалидов, подтолкнули правительство к проведению расследования с целью искоренить коррупцию внутри системы.

Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда «Развитие Украины», говорит: «Не все деньги доходят до детей. Некоторые директора присваивают их и кладут к себе в карман».

Он рассказывает историю об одном директоре интерната, который вел роскошный образ жизни и строил себе огромный дом, имея при этом зарплату 300 долларов США в месяц. «Этого не хватило бы даже на кирпичи, чтобы построить гараж», – добавляет Анатолий Заболотный.

Он утверждает, что интернаты все больше и больше противятся тому, чтобы детей усыновляли или забирали в детские дома семейного типа, поскольку финансирование интерната зависит от количества детей, которые в нем числятся.

Некоторые попытки усыновить детей из интерната в г. Торез привели к отказам. Но несколько детей все же нашли свое спасение. В октябре прошлого года Анна Рундалл из Калифорнии удочерила семилетнюю Кори с синдромом Дауна из интерната в г. Торез.

Анна Рундалл говорит, что на тот момент Кори весила чуть больше 7 килограмм. За три месяца с момента прибытия в Америку она набрала четыре с половиной килограмма.

«У нас было много проблем с кормлением, на это просто требовалось время, [но] сейчас ей намного лучше», – говорит Анна Рундалл. – «Там осталось еще много таких же детей».

Для многих детей в интернате г. Торез внимание и забота – это то, что они, скорее всего, никогда не испытают на себе. В худших случаях, таких как с Анатолием и Максимом, жизнь – это пытка, от которой может избавить только смерть.

По материалам SundayTimes, Инопресса .