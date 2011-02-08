До 13 февраля из Египта в Украину вернутся все туристы

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что до 13 февраля из Египта на Родину должны вернуться все украинские туристы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге спикер МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

“По нашим подсчетам, до 13 февраля из Египта в Украину должны вернуться все туристы”, - сказал он.

По его информации, по состоянию на 8 февраля, по данным туристических операторов, в Египте на отдыхе остаются около тысячи украинцев.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что чартерные самолеты улетают в Египет пустыми.

Посольство Украины в Египте продолжает регистрировать обращения граждан Украины относительно эвакуации, по результатам проработки которых будет приниматься решение о целесообразности организации очередного авиарейса в Египет с целью эвакуации украинских граждан.

В то же время, А.ДИКУСАРОВ отметил, что в связи с некоторой стабилизацией ситуации в Египте количество обращений украинских граждан заметно снизилось. В частности, в Египте начали работать банковские учреждения.

Говоря о ситуации в Тунисе, А.ДИКУСАРОВ отметил, что на протяжении последних дней в Посольство Украины в Тунисе не поступали обращения от украинских граждан, которые временно находятся или постоянно проживают в той стране, с просьбой о помощи. По имеющейся в МИД информации, среди пострадавших во время беспорядков граждан Украины нет.