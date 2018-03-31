Отец девочки, умершей на уроке физкультуры: "Дело я так не оставлю"

После смерти во время урока физкультуры 13-летней Маши Щуренко в Минобразования вновь задумались о физической подготовке детей. Завтра по этому поводу готовится большое совещание.

«Туда съедутся все учителя физкультуры. Министерство планирует провести разъяснительную работу не только среди них, но и среди классных руководителей, медперсонала школ, родителей — начиная от прохождения медосмотра до выставления оценок по физкультуре», — сказал нам главный специалист по вопросам физвоспитания Сергей Дятленко. По его словам, в первую очередь, родителям хотят объяснить, что медосмотр нужно проходить добросовестно, а не за коробку конфет. «После первых смертей нормативы мы пересмотрели, и целый год не было никаких подобных случаев. Полностью исключить их вряд ли удастся, но сделать все возможное, включая нормальные медосмотры, чтобы предупредить, — наше задание», — говорит Дятленко.

На форумах киевляне подтверждают, что пройти медосмотр сейчас проще простого. «Проходили осенью. Дали обходной лист с врачами. Когда заходили в кабинеты, нам без единого вопроса или осмотра ставили «здоров», — пишет киевлянка Марина Ивановна.

КАЖДЫЙ 7-Й БОЛЕЕТ. По данным главка здравоохранения КГГА, в 2010 году каждый седьмой школьник имел неудовлетворительное состояние здоровья. Согласны с этим даже учителя физкультуры. «После пересмотра нормативов стараюсь их не перегружать. Смотрю, кто что может. Но сейчас почти каждый ребенок в 13 лет или постоянно курит, или уже пробовал алкоголь. Они уже после разминки задыхаются», — говорит учитель физкультуры одной из школ на Харьковском Андрей Иршин. Правда, родители говорят, что не всегда физкультурники делают скидки на здоровье. «Моя дочь часто простужается, и когда у нее насморк, я запрещаю ей заниматься физкультурой. А поскольку пропускать ее нельзя, то прошу ее просто посидеть. Но однажды учитель просто поставил ей «неуд» и обозвал лентяйкой», — сказал нам отец 9-классницы Игорь Владимирович.

ГИМНАСТИКА. Чтобы дети были здоровее и крепче, в мэрии хотят ввести по утрам обязательную зарядку для школьников. «Будет профилактика плоскостопия, сколиоза и других болезней», — считает глава комиссии по здравоохранению в Киевраде Алла Шлапак. Упражнения составлялись с участием олимпийской чемпионки Екатерины Серебрянской. Но эта инициатива зависла в воздухе. В столичном главке здравоохранения нам сказали, что пока не будет выводов комиссии, никаких изменений для школьников не предвидится. «Комиссия будет работать не меньше недели. Когда она сделает свои выводы, возможно, будут приниматься какие-то меры», — сказала нам пресс-секретарь горздрава Татьяна Юрченко.

ОТЕЦ: «МАША УЖЕ ТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ»

219-я — обычная киевская школа на Оболони. О смерти во время пробежки на физкультуре здесь знают все, но рассказывать что-либо журналистам им не разрешают. «Нам строго запретили говорить об этом происшествии», — ответил «Сегодня» ученик 9 класса. Но все-таки одна девочка, Влада, которая училась с Машей в параллельном классе, рассказала: «Она, как и я, была «хорошисткой». Всегда помогала, если кто-то ее об этом просил. Одна учительница нам рассказала, что Маша пришла в школу после болезни. Может, простуда какая-то, не знаю. Учитель у нас хороший, он никогда не заставляет нас бегать, если мы неважно себя чувствуем».

Папа Маши Олег тоже ни в чем не винит руководство школы. Как он рассказал «Сегодня», девочка была на учете у гастроэнтеролога. У нее бывали спазмы желудка, и она теряла сознание. Но врачи сказали, что причиной смерти могли быть проблемы с легкими. «Я научил ее плавать с четырех лет, она нормально себя чувствовала, не кашляла. Не знаю, при чем тут легкие?.. Учителей я ни в чем не виню. Но дело я так не оставлю. И я выясню, что же стало причиной смерти моей дочери». Напомним, предварительная причина смерти Маши — сердечный приступ.

Владислава Сначева, Алексей Росовецкий, Татьяна Беркович, фото: С.Николаев

segodnya.ua