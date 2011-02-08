В приемных семьях и детдомах семейного типа - 9 тыс. детей

В Украине на конец 2010 года в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывались 9024 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, об этом свидетельствуют данные, обобщенные Государственным департаментом по усыновлению и защите прав ребенка, которые поступили из регионов страны относительно развития приемных семей и детских домов семейного типа.

По состоянию на 1 октября 2010 года таких детей было 8734.

На протяжении 2010 года 1449 детей, которые по различным причинам остались без родительской опеки, устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Подавляющее большинство детей, которые воспитываются в таких семьях, - в возрасте от 6 до 18 лет – 83%, 13% – дети до 6 лет, 4% – воспитанники старше 18 лет.