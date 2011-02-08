В самый сезон простудных заболеваний в Украине перестали оплачивать больничные листы.

– С 1 января в Украине вступил в силу Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общегосударственное социальное страхование", – рассказала Анна, главный бухгалтер государственного предприятия, – это стало причиной сложившейся непростой ситуации, когда в период сезонных заболеваний предприятия перестали оплачивать больничные своим сотрудникам.

По новому закону у предприятия должен быть отдельный расчетный счет, на который фонд социального страхования будет переводить компенсации по больничным листам. При этом сохраняется правило: первые пять дней предприятие оплачивает больничный за свой счет. Но дело в том, что для получения компенсаций, предприятие должно подать в фонд специальное заявление. Из-за ошибок бюрократической системы, предприятия не могут оплатить своим сотрудникам больничные листы, так как фонд социального страхования до сих пор еще не разработал форму подачи заявления от предприятия.

В свою очередь, предприятие не может самостоятельно уплатить своим работникам больничные листы из своих средств, так как деньги ему никто не компенсирует. Соцстрах работает по специальным счетам. Сейчас у руководителей предприятия два выхода: или оплачивать больничные из своих собственных средств, или не оплачивать вовсе – и то, и другое ведет к нарушению закона. Руководители чаще выбирают второй вариант.

– Я так и не получила оплаты за больничный в январе месяце, – жалуется Людмила, журналист телекомпании. – Жду перерасчет в феврале, возможно заплатят.

Сейчас предприятия будут серьезно пересматривать свое отношение к тем сотрудникам, которые часто берут больничный. Под угрозой сокращения могут оказаться люди с хроническими заболеваниями, а также матери с маленькими детьми.

job.ukr.net