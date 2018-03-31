Кому нельзя смотреть 3D, или "Правила безопасности" для любителей стереофильмов

Фильмы в формате 3D собирают полные залы. Эксперты-оптимисты в один голос уверяют, что в будущем трехмерным станет все кино. А пессимисты тихонечко предупреждают: просмотр стереофильмов – это хоть и небольшой, но шок для глаз и мозга.

Кто из них больше прав, покажет время. Но если у человека есть определенные проблемы со здоровьем, вполне возможны как минимум неприятные ощущения. Вот правила «техники безопасности» для каждого входящего в стереозал.

Под запретом ВСД

Не ходи на 3D-фильмы, если тебя беспокоит вегетососудистая дистония (ВСД) или имеешь проблемы с вестибулярным аппаратом. И лучше не води на такие сеансы своих детей-дошкольников.

Без бинокля

Следует быть осторожнее также, если у тебя нарушено бинокулярное зрение (это когда мозг не может одновременно обрабатывать картинки, видимые правым и левым глазом). Как правило, это проблема тех, у кого в детстве было косоглазие.

Кстати, британские ученые доказали, что таких людей не так уж и мало – около 12%. Причем в повседневной жизни ты можешь и не замечать этого недостатка – мозг подстраивается и старается его компенсировать.

Диоптрии и линзы

При выраженной близорукости или дальнозоркости (меньше -3 или больше +3) бывает сложно пользоваться стереоочками вместо или вместе с обычными диоптрическими. Это приводит к перенапряжению глазных мышц и дискомфорту. Поэтому, если без 3D жизнь для тебя невозможна, лучше идти в кино не в очках, а в контактных линзах.

Ищи свои очки

Обязательно обрати внимание на качество киношных очков. Они должны быть целыми, ведь от любой трещины изображение искажается, вызывая перенапряжение глаз. Дискомфорт могут вызывать и очки не по размеру. Хорошо, если кинотеатр выдает очки трех видов: детские, женские и мужские. Но чаще всего зрителям предлагают одну усредненную модель.

В идеале хорошо бы иметь собственные очки от хорошего производителя. Сейчас этот рынок начинает развиваться. Выпускают даже специальные модели для очкариков, которые можно легко надеть поверх очков с диоптриями.

Следи за размером

Желательно, чтобы фильм в формате 3D был не очень длинным. В 1960-х годах, когда стереофильмы только появились, даже был установлен норматив – не больше 1,5 часов. Конечно, современное цифровое изображение более совершенно, но у него появились и новые недостатки: например, эффект мелькания картинки.

Тот же 3-часовой «Аватар», по мнению экспертов, меньше бы травмировал глаза, если бы показывался с перерывом.

Место и время

В любом случае выбирай места в середине зала. Помни, что стереоизображение хуже воспринимается с боковых мест и расположенных близко к экрану.

И самое главное правило: прислушивайся к собственному организму. Если после 15 минут просмотра ты почувствовал какой-то дискомфорт, лучше уйди. Что бы кто ни говорил, 3D– это не для всех.

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