Подари шанс на жизнь ребенку с саркомой!

6-летнему Илье Глазовому срочно нужна помощь! У мальчика - саркома, то есть злокачественная опухоль. Уже почти два года Илья борется со страшной болезнью! Украинские врачи считают, что сделали все, что могли. Но побороть рак не удается. Шанс на выздоровление Ильи дают британские врачи. Принять мальчика на лечение готова клиника The Harley Street Clinic. На первые два курса нужны 40 000 фунтов стерлингов.

Илья с мамой сейчас в больнице в Киеве, папа - разрывается в поисках денег. Помогите собрать необходимую сумму на лечение и подарить Илье шанс на выздоровление!

Телефон папы, Евгения - +380 66 368 15 70

Реквизиты для оказания помощи:

Керченское отделение 4552 ОАО Ощадбанк

МФО 384061

Код ОКПО 02761996

Расчетный счет банка: 2924201

Расчетный счет Получателя: 26255507512078

Получатель: Глазовая Елена Ивановна

Благотворительная помощь на лечение сына, Глазового Ильи.