В Украине низкий уровень онконастороженности населения

В Украине – низкий уровень онкологической настороженности населения, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного общественной организацией “Здоровое человечество”.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор организации Леся ЛОГВИНЕНКО, 70% населения Украины считают, что профилактические осмотры должны быть добровольными. «Лишь 48% опрошенных знают своего участкового врача, и время от времени к нему обращается. Только 40% женщин обращаются раз в год к гинекологу. 60% - раз в три года по необходимости, в случае направления по первой симптоматике. Самое печальное, то лишь 23% женщин после 55 лет регулярно проходят профилактические осмотры. Это свидетельствует о том, что у украинцев снижена онкологическая настороженность к своему здоровью, хотя проблема рака может коснуться каждого», - отметила Л.ЛОГВИНЕНКО, подчеркнув, что в нашем обществе превалирует тенденция «не думай – и это тебя не коснется».

На пресс-конференции было отмечено, что за последние годы рак в Украине молодеет.

Заведующий отделом организации противораковой борьбы Национального института рака Андрей ГАЙСЕНКО, сообщил, что средний возраст онкологического больного в Украине - 55 лет, а на Западе - 70 лет.

Говоря о причинах этого явления А.ГАЙСЕНКО, подчеркнул, что продолжительность жизни мужского населения и, в меньшей степени, женщин в нашей стране существенно ниже, чем в странах Запада.

Он также обратил внимание на то, что с каждым годом увеличивается воздействие канцерогенных факторов риска. «Это, во-первых, – табакокурение. Мы говорим об этом как о чем–то банальном, но табакокурение относится к 30% причин всех случаев рака. Речь идет не только о раке легких, бронхов, трахеи, но и о раке желудка, печени, почки, мочевого пузыря, а у женщин - рака шейки матки», - отметил А.ГАЙСЕНКО.

Справка УНИАН. Сегодня – 4 февраля – в мире отмечают Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. По прогнозам ВОЗ, в мире за с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% всех случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире наибольшее число мужчин умирает от следующих пяти видов рака (в порядке убывания): рака легких, желудка, печени, ободочной и прямой кишки и пищевода, наибольшее число женщин - вследствие рака груди, легких, желудка, прямой и ободочной кишки и шейки матки.

Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени.

При раннем выявлении и надлежащем лечении третья часть раковых заболеваний излечима.

Эксперты ВОЗ утверждают, что 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами как табачный дым. Употребление табака является единственной важнейшей причиной развития рака в мире, которую можно предотвратить.