В Украине ежедневно возникает 442 новых случая рака - Бахтеева

В Украине ежедневно возникает 442 новых случая рака, или 18 - ежечасно, умирают от этой болезни 239 человек ежедневно, или 10 - ежечасно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня - во Всемирный день борьбы с раком - заявила народный депутат Партии регионов, председатель комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, социально-экономическая значимость проблемы рака определяется тем, что эта болезнь сокращает продолжительность жизни всего мужского населения на 3,6, а женского - на 2,5 года. "В нашей стране рак является причиной 14% всех случаев смерти населения. По состоянию на 1 февраля 2011 года на учете в учреждениях онкологической службы Украины состояло более 960 тыс. онкологических больных, в том числе 5,5 тысяч детей. Такая ситуация требует активных действий на всех уровнях власти и медицинских работников,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат заявила, что для борьбы с раковыми заболеваниями действует государственная программа «Онкология», целью которой является повышение эффективности общегосударственных мероприятий по профилактики и снижения смертности от онкологических заболеваний и повышение выздоровления больных.

"Государственным бюджетом на 2011 год предусмотрено выделение почти 231 млн. гривен, что практически покрывает потребности программы. Также, в 2011 году, в размере 60 млн. гривен будет профинансирована Государственная программа «Детская онкология» на 2006-2010 годы, которая, несмотря на окончание в 2010 году, имеет большую важность в борьбе с детскими онкологическими заболеваниями. Мы заканчиваем разработку новой программы «Детская онкология», но финансирование соответствующих мероприятий в рамках предыдущей программы будет продолжаться,» - заявила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, сегодня главной задачей в борьбе против рака, является привлечение всеобщего внимания к проблеме онкологических заболеваний и содействие продвижению различных способов борьбы с глобальным бременем этой болезни.

Народный депутат призвала власти, коллег-медиков, все общество объединить свои усилия в борьбе с этой болезнью, бороться за жизнь каждого нашего соотечественника, которого постигла раковая болезнь.