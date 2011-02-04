Украинцам запретят ездить в Египет?

Министерство чрезвычайных ситуаций будет инициировать рассмотрение вопроса о возможности временного запрета туристических поездок в Египет для украинских граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В сообщении отмечается, что “нынешняя обстановка в Египте, сложившаяся в результате массовых гражданских протестов и столкновений на политической почве, создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находятся в зоне беспорядков. Жертвами многодневного противостояния уже стали по меньшей мере полторы сотни египтян, от насилия и разбоя пострадали иностранцы. На сегодня нет никаких оснований предполагать, что в ближайшее время напряженность ситуации в этом арабском государстве спадет”.

Поэтому по убеждению МЧС, на фоне угрожающего развития событий в Египте тревожным и в то же время абсурдным является тот факт, что несколько сотен украинских граждан ежедневно улетают туда на отдых. “Такое поведение наших соотечественников по меньшей мере является неразумным и безответственным, ведь посещение без крайней необходимости государства, в котором в разгаре продолжается вооруженный конфликт, резко усиливает вероятность новых человеческих потерь”, - отметили в пресс-службе.

В МЧС убеждены: “туристические туры в беспокойный Египет являются полной бессмыслицей и явно авантюрным занятием. Любые гипотетические финансовые убытки для тех, кто оплатил свой отдых в этой стране, не сопоставимы с вполне возможной потерей жизни или здоровья. МЧС настойчиво предостерегает граждан Украины от поездок в Египет и просит всех украинцев, которые в эти дни находятся на египетских курортах, воспользоваться первой возможностью вернуться на Родину”.

В МЧС обращают внимание, что именно так поступили граждане ведущих стран мира, в которых жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью. “Тем украинцам, которые все еще хотят пощекотать себе нервы «экстремальным туризмом», также стоит осознать, что о собственной безопасности в первую очередь должны позаботиться они сами, и отказаться от своих планов”, - предупредили в МЧС и подчеркнули, что министерство будет инициировать рассмотрение вопроса о возможности временного запрета туристических поездок в Египет для украинских граждан. “Это должно стать совместным решением соответствующих государственных органов, туроператоров и авиаперевозчиков. Единственной целью такого шага является предотвращение рисков для наших соотечественников, предупреждение наименьшей вероятности человеческих жертв среди украинцев”, - отмечает пресс-служба МЧС Украины.