В Николаеве массовое отравление детей, причины неизвестны

У пяти воспитанников детского сада №123 в г. Николаеве, госпитализированных в областную детскую инфекционную больницу в период с 29 января по 1 февраля, по результатам предварительного обследования пищевое отравление не обнаружено.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Николаевской областной СЭС Ольга СЫЩЕНКО.

По ее словам, результаты проведенного бактериологического обследования не обнаружили ни патологических, ни условно-патологических возбудителей кишечных заболеваний.

В настоящее время все пятеро детей находятся в больнице и ожидают результатов вирусологического исследования, которые будут известны на днях, сказала О.СЫЩЕНКО. Их состояние, заверила она, удовлетворительное.

Зав. отделением сообщила, что при поступлении в больницу у детей была повышенная температура, кашель и другие признаки простуды, а клиники кишечных недомоганий не было. Предположение об отравлениях высказали родители, отметила она.

О.СЫЩЕНКО считает, что мать одного из заболевших детей сообщила о заболеваниях в средства массовой информации, считая, что в детском саду факт болезни детей замалчивают.

1 февраля в николаевское интернет-издание «НикВести» обратилась мама ребенка – воспитанника детского сада №123 г. Николаева и сообщила о том, что в садике дети массово заболели кишечной инфекцией – из 26 детей в группе, а в детский сад пришли только 6. Прокуратура Заводского района г. Николаева в настоящее время занимается расследованием этого факта. От комментариев журналисту УНИАН там отказались. Ситуацию в детском саду №123 контролирует областная прокуратура.