Доступ украинцев к современным методам лечения рака ограничен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заведующий отделом организации противораковой борьбы Национального института рака Андрей ГАЙСЕНКО заявил сегодня в Киеве во время видеомоста Киев – Москва – Тбилиси - Ереван.

«Лечение в онкологии дорогостоящее, поэтому можно сказать, что доступ к современному лекарственному лечению в нашей стране является ограниченным, особенно это касается дорогостоящих методик лекарственного лечения. В то же время в Украине существует разветвленная сеть онкологических учреждений, и есть доступ к получению специализированной помощи», - сказал А.ГАЙСЕНКО.

Он также подчеркнул, что в Украине не хватает современной диагностической аппаратуры, которая выявляет онкологические патологии, аппаратуры для проведения лечебных процедур, а также существенный дефицит лекарств.

«Мы посчитали, что по программам онкологии только 20-30% от потребности в лекарственных средствах для лечения онкобольных обеспечивается из государственного бюджета, остальная часть лечения, к сожалению, оплачивается пациентами из своего кармана», - сказал А.ГАЙСЕНКО.

*** 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком.