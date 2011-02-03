Завтра в Украине ожидается мокрый снег с дождем

Завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег с дождем, только в южной части без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на юге, востоке и в Карпатах до 10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Прикарпатье и юге Крыма 1-6° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.