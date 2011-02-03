Кто должен обеспечить больницы питанием?

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК убежден, что местные органы власти должны обеспечивать питанием стационарные медицинские заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после проведения выездной коллегии ОГА в городе Мироновка.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, не нормально, когда в отдельных районах области на суточное питание одного больного выделяется от 2 до 3 гривен.

"Ценовая политика питания - она будет решаться на местном уровне... У них есть все возможности напрямую договориться с поставщиками продуктов", - сказал губернатор.