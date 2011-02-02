Завтра в Украине до 16° мороза

Завтра в Киеве днем - около 0°, в Карпатах ночью - 11-16° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине облачно с прояснениями. В северных, западных, днем и в центральных областях небольшой снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. В западной части местами туман, слабый гололед. На дорогах страны гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 2-7° мороза, в восточных, южных и прикарпатских областях - местами 10-13° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла, на Прикарпатье - до 5° тепла; в Карпатах ночью - 11-16° мороза, днем - 2-7° мороза; на юге Крыма ночью - около 0°, днем - 2-5° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве пройдет небольшой снег и мокрый снег; слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - около 0°.