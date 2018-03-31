Украинцы боятся судиться с врачами

Украинцы крайне редко обращаются в суд с целью получить компенсацию за причиненный медиками вред здоровью.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию".

Как отметила в комментарии УНИАН председатель САУ «Фонд содействия правосудию» Екатерина ТАРАСОВА, в Украине вообще нет официальной статистики по причинение вреда врачами. В то же время, по ее словам, в Великобритании, согласно оценкам тамошнего Министерства здравоохранения, такая цифра достигает 10% от общего количества пациентов (примерно 850 тыс. случаев в год). Похожие данные поступают из Западной Европы, где, согласно заключению рабочей группы организации "Больницы для Европы", каждый десятый пациент европейских больниц пострадал от нежелательных эффектов лечения.

«У нас же эти показатели просто отсутствуют, - рассказывает К. ТАРАСОВА, - поскольку до сих пор не существует органа, который бы специализировался именно на рассмотрении жалоб пострадавших от врачебных ошибок. Также нет сведений об ответственности врачей за нанесение вреда пациентам, поскольку, как оказалось, никто такой статистики не ведет ».

В связи с этим САУ «Фонд содействия правосудию» провела исследование, отправив официальные запросы в Министерство здравоохранения, апелляционные суды и региональные отделения Государственной судебной администрации с просьбой предоставить информацию относительно количества гражданских дел, в которых ответчиками были медицинские учреждения, филиалы Минздрава или лично врачи за период 2008 - 2009 годов и первое полугодие 2010 года.

Проведенное исследование показало, что количество дел, в которых ответчиками выступают врачи и медицинские учреждения, за год в каждой области насчитывает всего лишь несколько десятков. «И это в то время, когда суды перегружены исками граждан. Ведь известно, что лишь в 2008 году около 9 тыс судей на 46 млн населения рассмотрели 8,5 млн дел!»- Подчеркнула Е. ТАРАСОВА.

По подсчетам Судебной ассоциации Украины «Фонд содействия правосудию», больше всего исков граждан ко врачам за два с половиной года наблюдается в центральной части Украины. В частности, согласно данным Апелляционного суда Киевской области, в местных судах за указанный период времени рассматривалось 50 таких дел. Почти пятая часть из них - в Бородянском районном суде. В Черкасской области местными судами было рассмотрено 24 иска. Однако почти половина из них касалась трудовых отношений во врачебной сфере и только 4 - возмещение морального и материального вреда, причиненного неправомерными действиями врача. Впрочем, как сообщает «Фонд содействия правосудию», о результатах такого рассмотрения сейчас не известно, поскольку таких сведений судебные учреждения не давали.

Вторую строчку в списке количественных показателей дел, в которых ответчиками были врачи и медицинские учреждения, по данным исследования, занимают суды Западной Украине. Так, по данным Апелляционного суда Ивано-Франковской области, за два с половиной года местными судами было рассмотрено 40 дел, где ответчиками выступали врачи и медицинские учреждения. Однако, о количестве касающихся возмещения ущерба не было предоставлено точной информации. Такая же численность исков ко врачам наблюдалась за этот период времени и в Апелляционном суде Закарпатской области. Больше всего дел против медиков рассматривалось в Апелляционном суде Львовской области - 75. Данные же Апелляционного суда Волынской области свидетельствуют о том, что на рассмотрении Луцкого горрайонного и Старовыжевского районного суда находилось только 5 дел, где основаниями исков была профессиональная деятельность медицинских учреждений.

Третье место по этим показателям принадлежит южному региону страны. Так, в Апелляционном суде Херсонской области за 2008 и 2009 годы в производстве находилось 28 «лекарственных» споров, а в первом полугодии 2010-2013. Однако, те из них, которые касались взыскания морального и материального ущерба, составляют лишь пятую часть от общего количества указанных дел. В Севастопольском суде численность таких дел за 2,5 года не превысила 12, из которых лишь в двух случаях было получено положительное решение суда. В Апелляционном суде Николаевской области за такой же период в производстве находилось 13 «врачебных» дел, 5 из которых связаны с возмещении морального и материального вреда пациентам.

Аутсайдерами в этом рейтинге информативности по количеству «медицинских» исков, как рассказала К. ТАРАСОВА, оказался северный и восточный регион. Там сведения о количественных показателях рассмотрения таких дел предоставил только Апелляционный суд Сумской и Донецкой области. В ответе указано, что за два с половиной года городские местные суды Сумщины рассмотрели 41 дело, в которых ответчиками выступают медицинские учреждения и больницы. В Донецкой области за этот период времени количество апелляционных жалоб по подобного рода делам достигла 58.

Как отметила К. ТАРАСОВА, на этом фоне несколько странно выглядят данные, предоставленные Министерством здравоохранения. Так, по его данным, за 2008 - 2009 год местными судами Украины было рассмотрено всего 24 «лекарственных» споров, из них 4 о возмещении вреда, которые пересматривались в апелляционном порядке. За первое же полугодие 2010 года количество дел, где ответчиками выступали медики, составила 13, из которых 6 - с компенсационными претензиями.

Несмотря на это, по мнению эксперта, даже из таких разрозненных данных можно сделать вывод, что украинцы крайне редко обращаются в суд с целью получить компенсацию за причиненный медиками вред здоровью. «Очень несовершенной является отечественная законодательная база. В частности, она не содержит стандартизированные критерии предоставления медицинских услуг и критерии их качества, поэтому не всегда можно четко определить "дефект" той или иной услуги,» - объясняет К.ТАРАСОВА.

Более того, по ее словам, законами даже не определено, что такое "медицинская услуга", "медицинская ошибка", "врачебная ошибка", что затрудняет процедуру расследования страховых случаев.

«Мы неоднократно обращали внимание народных депутатов на то, что крайне необходимо сегодня решить эту проблему на законодательном уровне», - сказала К. ТАРАСОВА.

По ее данным, сегодня в Верховной Раде находится 5 поданных в парламент законопроектов о введении государственной страховой медицины, предусматривающие создание общегосударственного фонда, из которого пострадавшие от врачебных ошибок должны получать компенсации. Но, по словам эксперта, их принятие постоянно оттягивается из-за того, что «депутаты не могут договориться, кто будет управлять деньгами, от чего в первую очередь, страдают люди».