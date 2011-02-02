2011 год станет переломным для здравоохранения Украины - Бахтеева

2011 год должен стать переломным для отечественного здравоохранения - в течении этого года будут предприняты конкретные шаги для обеспечения глубокой структурной реформы системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на общем собрании Национальной академии медицинских Украины, которое состоялось 1 февраля 2011 года.

Бахтеева подчеркнула, что роль Национальной акдемии медицинских наук Украины в этой цепи просто неоценима. Ее бесценный опыт должен стать подспорьем реформ, проводимых в здравоохранении, обеспечить их научное обоснование и сопровождение. Ведь именно в академии, по ее словам, собраны мировые и отечественные достижения в области медицины, передовые медицинские технологии, научная элита нашей страны в лице 36 академиков, 75 членов-корреспондентов Академии, 700 докторов науки и 1700 кандидатов наук.

«Все прекрасно понимают, что одним из важнейших залогов успеха реформы здравоохранения является эффективное сотрудничество медицинской науки и практики» - сказала Бахтеева.

Бахтеева сообщила, что общее собрание Национальной академии медицинских наук Украины удовлетворило просьбу об отставке ее президента – академика Александра Возианова в связи с состоянием здоровья. И подавляющим большинством поддержало кандидатуру на должность нового президента Академии, известного ученого, доктора медицинских наук, профессора Сердюка Андрея Михайловича.

«Сегодня, когда в Украину пришли экономическая и политическая стабильность, когда усилия всех ветвей государственой власти – Президента Украины, парламента и правительства объеденины воедино, здравоохранение получило реальную возможность встать на путь преобразований и перейти от декларации намерений о реформах к их практическому осуществлению. Вклад Андрея Михайловича Сердюка в медицинскую науку и практику огромен. У него комплексный, всеобъемлющий взгляд на развитие отрасли, новаторский подход к решению главнейших проблем здравоохранения» - заявила Бахтеева.