В Украине отцов обяжут забирать ребенка из роддома

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который обязывает отца забрать ребенка из роддома, если этого не сделала мать ребенка.

Соответствующий проект (№ 6007 от 25.01.2010 г.) «О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины (относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома)», инициированный народным депутатом от фракций ПР Юрием Мирошниченко, поддержали 237 народных избранников.

Главной задачей законопроекта является приравнять в обязанности матери и отца, которые не находятся в браке, забрать ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения.

Содержание законопроекта заключается в дополнении части второй статьи 143 СК Украины положением, что отец, не состоящий в браке, отцовство которого установлено, обязан забрать ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка.

Также парламентарии поддержали предложение подготовить этот документ ко второму чтению по сокращенной процедуре.

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