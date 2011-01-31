Украинцам лучше не ехать в Египет

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь МИД Александр ДИКУСАРОВ.

В частности, внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Каир, Александрию и Суэц, а также на курорты Египта до стабилизации там ситуации.

"Мы также убеждены, что туристические компании, которые предлагают гражданам Украины посетить Египет с туристической целью, должны в обязательном порядке информировать их о нестабильной ситуации в этой стране", - отметил пресс-секретарь МИД.

На сегодня в Египте находятся 6 с половиной тысяч украинских туристов, из низ 3 тысячи - в Хургаде.

Пресс-секретарь МИД отметил, что все они могут обращаться по телефону в посольство Украины в Каире. Впрочем, на сегодня не зафиксировано ни одного обращения украинцев в посольство Украины в Египте и МИД.

В департаменте консульской службы МИД Украины круглосуточно работает линия: (044) 238-16-57.

Как сообщал УНИАН, в Египте шестой день длятся массовые беспорядки с требованием отставки президента 82-летнего президента Хосни МУБАРАКА, который руководит страной 30 лет, и проведения экономических и политических реформ.

В столкновениях погибли 150 человек, 4 тысячи ранено. По всей стране введен комендантский час.

Х.МУБАРАК в пятницу объявил об отставке правительства, но это не остановило демонстрации.