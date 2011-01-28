Кто давит на сельских врачей по поводу закупки "скорых"?

Лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина», бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины в осуществлении давления на сельских врачей для получения их свидетельств против нее для подтверждения обвинения, выдвинутого в рамках нового уголовного дела о закупке автомобилей скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Генеральная прокуратура вместе со Службой безопасности Украины уже полгода издевается над врачами и руководителями сельских больниц, издевается для того, чтобы они в письменном виде давали свидетельства, что эти машины стоят без использования и что это были зря потраченные средства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, по ее словам, работники сельских медицинских заведений отказываются предоставлять такие показания, а, наоборот, направляют письма о количестве спасенных жизней с помощью этих транспортных средств, об экономичности их эксплуатации и тому подобное. «Кроме того, они в этих письмах выразили благодарность за то, что такой транспорт был поставлен, потому что последний транспорт в некоторых селах поставлялся еще в начале 90-х годов», - уточнила она.

Как сообщал УНИАН, Отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины распространил сообщение о том, что ГПУ возбуждено уголовное дело в отношении премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенных государству убытков составляет 67 млн. грн.

Установлено, что закупленные 1000 автомобилей «Опель Комбо» не относятся ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не отнесены к изделиям медицинского назначения.

“Невзирая на тот факт, что стоимость «Опель Комбо» составляет около 15 тыс. долларов США, бывшее правительство покупало их дороже более чем на 20%. Также предусматривалось доукомплектование автомобилей специальным медицинским оборудованием, хотя фактически оно ограничилось лишь пустыми пластиковыми коробками”, - сообщали в Генпрокуратуре.

“В сущности, ввезенные автомобили использовались в предвыборной кампании кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО путем размещения на них надписи «Программа правительства Тимошенко» и других агитационных надписей”, - отмечается в сообщении ведомства.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает сфабрикованным возбужденное против нее уголовное дело о превышении служебных полномочий во время закупки автомобилей для скорой помощи.