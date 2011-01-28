Президент подписал закон о переносе рабочих дней

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 11 января.

Законом предусмотрено, что с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени, Кабинет министров Украины не позже чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством, для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Владелец или уполномоченный им орган, в случае применения рекомендации Кабмина, не позже чем за два месяца издает приказ (распоряжение) о переносе выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, согласованный с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

Закон вступает в силу со дня его опубликования.