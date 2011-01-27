Против Тимошенко возбудили уголовное дело по закупке "скорых"

Сегодня Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины, общая сумма нанесенных государству убытков составляет 67 млн. грн.

Установлено, что закупленные 1000 автомобилей «Опель Комбо» не принадлежат ни к одному из зарегистрированных классов автомобилей медицинской помощи, не являются специализированным транспортом и не отнесены к изделиям медицинского назначения.

17 декабря 2009 года центр спецификации Минздрава сделал официальное заключение о том, что данный автомобиль не отвечает положениям национального стандарта и не приспособлен для транспортировки больных на носилках.

В целях нецелевого использования бюджетных средств правительство Ю.ТИМОШЕНКО специальным постановлением незаконно изменило перечень медицинского оборудования автомобиля. Кроме того, правительством Ю.ТИМОШЕНКО, вопреки требованиям действующего законодательства было грубо нарушено таможенное оформление данных автомобилей.

Несмотря на тот факт, что стоимость «Опель Комбо» составляет около 15 тыс. долларов США, бывшее правительство покупало их по цене более чем на 20% больше. Также предусматривалось доукомплектование автомобилей специальным медицинским оборудованием, хотя фактически оно ограничилось лишь пустыми пластиковыми коробками.

“По сути, ввезенные автомобили использовались в предвыборной кампании кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО путем размещения на них надписи «Программа правительства Тимошенко» и других агитационных надписей”, - отмечается в сообщении ведомства.

Справка УНИАН. Приглашенные правительством Николая АЗАРОВА международные аудиторы выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Об этом 14 октября с.г. заявили представители фирм, которые осуществляли аудит - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP при участии Kroll, Inc.

Аудиторы, в частности, заявили о нарушении при закупке Министерством здравоохранения Украины автомобилей "Опель-Комбо", лекарственных средств и медоборудования. Речь идет о закупке 1000 транспортных средств, имевших ограниченное медицинское назначение. Для финансирования их приобретения Минздрав взял ссуду в размере 101 млн. евро. В отчете отмечается, что государственные средства были израсходованы на приобретение, «возможно, ненужного оборудования и транспортных средств», которые также использовались как передвижная рекламная акция программы правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

23 декабря в редакцию сумского еженедельника «Данкор» поступило обращение следственного отдела прокуратуры Сумской области с просьбой предоставить информацию о том, публиковала ли газета статьи о подарках больницам от Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, прокуроров интересует, «публиковалась ли в издании на протяжении 2009-2010 годов информация о фактах вручения лечебно-профилактическим учреждениям и органам местного самоуправления Сумской области автомобилей «Opel Combo» или сертификатов Кабинета министров Украины на получение этих автомобилей при участии представителей какой-либо политической силы и, в частности, Блока Юлии Тимошенко (народных депутатов Украины, депутатов местных советов, представителей штабов этого блока и лично ТИМОШЕНКО Ю.В.».

В случае публикации такой информации прокуратура просит предоставить экземпляры газет, которые содержат информацию об этих событиях.