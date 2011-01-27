Азаров возмущен слухами о ликвидации "Охматдета"

Премьер-министр Украины Николай Азаров возмущен слухами о сокращении или ликвидации «Охматдета».

Об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Меня в очередной раз удивляют спекуляции на пустом месте. В планах правительства – создание современной европейской детской больницы, в планах правительства – только расширение и улучшение существующей системы, и в этом вы можете убедиться, ведь за истекший год в «Охматдете» введены в эксплуатацию два новых корпуса, полностью оснащенных современным оборудованием», – отметил Н.Азаров.

По словам Премьера, Министерство здравоохранения сейчас проводит отбор компаний, которые будут поставлять оборудование, выполнять строительные работы. Глава правительства подчеркнул, что поставлены достаточно жесткие сроки, и строительство современной детской больницы должно быть осуществлено в течение полутора лет.

«Откуда такие пустые, ни на чем не основанные слухи появляются, я не знаю. Сказать, что они мешают нам работать – я не могу сказать. Сказать, что они дезинформируют общество – могу сказать вполне определенно. Никаких оснований ни для ликвидации, ни для сокращения, уменьшения или для ухудшения нет, просто нет оснований. Поэтому я возмущен этими абсолютно ложными слухами, ложными сюжетами и прежде всего хотел бы, чтобы оценивалось то позитивное, что делалось в «Охматдете», – подчеркнул Н.Азаров.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в больнице «Охматдет» на 30% будет сокращено количество мест для детей.

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