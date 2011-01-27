Украина завтра отчитается в ООН о правах ребенка

28 января Украина представит в Комитете ООН по правам ребенка третий и четвертый периодический национальный доклад о реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка, а также Факультативный протокол к нему относительно участия детей в вооруженных конфликтах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, доклад состоится в рамках работы 56-й сессии Комитета ООН по правам ребенка, которая проходит 26-29 января в Женеве (Швейцария).

Для защиты в ООН периодического доклада Украины в Женеву отбыли представители Минсемьи, Минюста, МВД, Министерства здравоохранения, Минтруда и Минобразования. Участие в процедуре защиты возьмет также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Доклад включает в себя обновленные справочные, статистические и аналитические материалы по текущему положению дел в Украине по защите прав ребенка. Во время работы сессии ООН Украина также планирует проинформировать о ходе и результатах социально-экономических реформ, в частности тех, которые направлены на защиту детства, а также о мероприятиях, которые принимаются для улучшения положения детей в Украине, особенно социально незащищенных категорий.

Отчет предусматривает представление национального доклада, а также проведение интерактивного диалога между страной, которая проходит отчет, и Комитетом ООН.

По результатам защиты национального доклада Комитет ООН по правам ребенка направит в адрес Украины официальные рекомендации.

*** Конвенция о правах ребенка была подписана Украиной 21 февраля 1990 года и вступила в силу для нашего государства 27 сентября 1991 года. Согласно положениям конвенции, государства-участницы обязаны уважать и обеспечивать все права, предусмотренные этим международным актом, каждого ребенка, который находится в пределах их юрисдикции, а также принимать все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания.

Факультативный протокол относительно участия детей в вооруженных конфликтах был ратифицирован Украиной 23 июня 2004 года. Протокол обязывает государства-участницы не призывать в вооруженные силы лиц, не достигших 18-летнего возраста.