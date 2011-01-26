Правительство Тимошенко не закупало "скорые" по завышенным ценам?

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО не закупало «санитарные автомобили по завышенным ценам», а тем более через фирму «ИСС Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина”.

В «БЮТ-Батьківщина» крайне удивлены, что задержанного руководителя вышеупомянутой фирмы называют «фигурантом уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО».

В партии считают, что власть действительно по политическим мотивам преследует лидера «Батьківщини», но с ней связано далеко не каждое уголовное дело, которое возбуждается в Украине.

Как отмечает пресс-служба «Батьківщини», в упоминавшемся случае речь идет о закупке санитарных автомобилей одним из министерств по процедуре внутриведомственного тендера. “О подобных тендерах руководители министерств не обязанные были информировать руководство Кабинета министров, следовательно, привязка упомянутой темы к ТИМОШЕНКО не имеет под собой никаких оснований и носит провокационный характер”, - говорится в сообщении.

Как сообщали некоторые СМИ, следом за экс-министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ в Прагу намерен сбежать директор фирмы "ИСС Украина", через которую правительство Ю.ТИМОШЕНКО якобы закупило санитарные автомобили по завышенным ценам. Коммерсанта задержали 16 января по пути в аэропорт, на вечер того дня у него был забронирован авиабилет в Прагу. Против директора "ИСС Украина" было возбуждено уголовное дело за поставки государству 27 санитарных автомобилей по очень завышенным ценам в 2007 - 2009 годах.