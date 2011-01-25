Показатели заболеваемости гриппом отвечают сезонному уровню и тенденции к их росту еще сохраняются. Об этом сегодня сообщил заместитель директора Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Украины Антон ПАРУСОВ во время пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Он отметил, что на третьей неделе 2011 года во всех 9-ти контрольных городах Украинского центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций показатели заболеваемости были ниже эпидемических порогов. Исключение составляет лишь Донецк, где эпидпорог был превышен в 1,3 раза (заболеваемость на 10 тыс. населения составила 66,69 случаев при показателе эпидпорога 53,22).

Всего за минувшую неделю в 10-ти контрольных городах Центра гриппа было зарегистрировано 58 тыс. 177 больных острыми респираторными инфекциями, госпитализировано 751 человек (1,3% больных), среди госпитализированных 75,1% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРИ составляет 59,73 случая на 10 тыс. населения против 62,59 случаев на прошлой неделе.

В целом показатели заболеваемости за 3-й неделе были на 4,6% ниже показателей на 2-й неделе 2011 года.

Среди детей зарегистрировано 32 тыс. 217 случаев гриппа и ОРИ (55,4% от числа всех больных). Как и на 2-й неделе, чаще болели дети в возрасте 1-4 года (38,2%) и 5-9 лет (29,9%).

По данным еженедельного электронного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (EuroFlu, 2-я неделя), активность гриппа продолжает расти в направлении с запада к востоку. Вместе с тем, в центральной части Европейского региона сохраняется низкая активность гриппа и ОРИ.

По данным из разных стран Европейского региона, на протяжении второй недели 2011 г. доля позитивных образцов на грипп, как и на предыдущей неделе, составила 44%. В большинстве стран мира среди выделенных возбудителей продолжает доминировать вирус гриппа A (H1N1)-2009.