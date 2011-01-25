Интернет-портал «Сиротству – нет!» помог 1021 ребенку найти семью

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» и Всеукраинская общественная организация «Магнолия» проанализировали эффективность работы первого всеукраинского Интернет-портала по вопросам усыновления www.sirotstvy.net. За год работы портал помог 1021 ребенку-сироте обрести семью, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Интернет-портал «Сиротству – нет!» создан с целью продвижения национального усыновления и призван максимально сократить расстояние между ребенком и потенциальными родителями. На портале размещена информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Украине, которая постоянно обновляется и расширяется. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится. Также пользователи портала имеют возможность получить он-лайн-консультацию специалистов: психолога, юриста, соцработника, обсудить интересующие их вопросы в форуме, воспользоваться библиотекой книг, документов и нормативных актов по вопросам усыновления.

«Сегодня по официальным данным в Украине более 100 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - говорит руководитель проекта Дарья КАСЬЯНОВА. - Из них 30 тысячи детей подлежат усыновлению. 1021 ребенок, нашедший семью: это много или мало в сравнении с количеством сирот в Украине? Если задуматься о том, что за каждой цифрой стоит детская жизнь, детская судьба, то 1021 исполнившаяся детская мечта – это огромная цифра».

По предварительным данным, в 2010 году в Украине было усыновлено 3 438 детей, из них 2243 ребенка – украинцами.

Партнерами проекта выступили ФК «Шахтер», Департамент по вопросам усыновления и защиты прав детей, службы по делам детей. Информационную поддержку оказали телеканалы Интер, СТБ, ТРК «Украина», ТОНИС, региональные каналы ТРК «Киев» и 1-й Муниципальный канал (г. Донецк), Интернет-портал www.uaua.info, информагентство УНИАН. Партнером печатной версии проекта выступила газета «Сегодня», которая размещает на страницах своего издания информацию о детях, а также полезную информацию и контакты для потенциальных усыновителей.

* * * Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда – Р.АХМЕТОВ.