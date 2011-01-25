В Минздраве заверяют: больные ВИЧ обеспечены препаратами

Министерство здравоохранения Украины информирует, что по состоянию на 24 января 2011 года обеспечивается непрерывная антиретровирусная терапия для всех больных ВИЧ-инфекцией пациентов, которые ее получают (18 тыс. 328 пациентов за средства государственного бюджета, 2 тыс. 884 пациента за средства Глобального фонда из борьбы со СПИДом).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, отметив, что ни одного случая прерывания лечения не было.

“Министерство здравоохранения Украины выполнило в 2010 году Государственную программу «Обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИДа». Все запланированные к закупке на 2011 год за государственные средства антиретровирусные препараты закуплены согласно заключенным договорам на общую сумму 142 821 тыс. грн.”, - подчеркивается в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Хмельницкая области в полном объеме обеспечены АРТ препаратами за счет запаса с 2010 года и поставки на 2011 год.

В других областях Украины есть проблемы с отдельными препаратами, которые находятся на проверке качества или на этапе поставки, добавили в министерстве.

При этом в сообщении еще раз указано, что ни в одном случае прерывания лечения больных не было.

Также в Минздраве отметили, что “перевод больных на другой препарат из аналогичной группы является безопасным и никоим образом не повлияет на состояние здоровья, поскольку тенофовир и эфавиренз на сегодня является основными препаратами в схемах лечения из-за высокой эффективности и профиля безопасности. Поставка в регионы в полном объеме остальных АРТ препаратов будет завершена к середине февраля”.

Ситуация относительно проведения АРТ в Украине находится на личном контроле министра здравоохранения Украины Ильи ЕМЦА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, на пресс-конференции в УНИАН председатель Координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК заявил, что в Украине возникли серьезные проблемы с обеспечением больных ВИЧ/СПИД антиретровирусными препаратами.

По его словам, более 20 тысяч ВИЧ-позитивних пациентов, из них 2 тысячи детей, могут умереть из-за отсутствия жизненного важного лечения.

«Впервые за всю историю лечения ВИЧ/СПИДа в Украине сложилась угроза прерывания антиретровирусной терапии в связи с тем, что препараты не были во время поставлены Минздравом в региональные центры СПИДа», - сказал В.ЖОВТЯК.

«Из-за нехватки препаратов уже сегодня пациентам меняют лечение, дают людям другие лекарства, детям дробят таблетки на глаз, выдают им взрослые формы, калеча здоровье», - сказал В.ЖОВТЯК.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев Всеукраинская сеть ЛЖВ заявляет об угрозе прерывания лечения, а в это же время «государство, правоохранительные органы прокуратура, МВД начали массовые проверки неправительственных организаций, работающих по противодействию ВИЧ/СПИДу в нашей стране».