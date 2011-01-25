В Украине проблемы с лекарствами для больных с ВИЧ/СПИДом

В Украине возникли серьезные проблемы с обеспечением больных с ВИЧ/СПИДом антиретровирусными препаратами.

Об этом глава Координационного совета Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, более 20 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов, из них 2 тысячи детей, могут умереть из-за отсутствия жизненно важного лечения.

«Впервые за всю историю лечения ВИЧ/СПИДа в Украине сложилась угроза прерывания антиретровирусной терапии в связи с тем, что препараты не были во время поставлены Минздравом в региональные центры СПИДа», - сказал В.ЖОВТЯК.

Он подчеркнул, что лечение больных ВИЧ/СПИДом является жизненно необходимым. «Его нельзя прерывать - если человек не примет вовремя препараты, в его организме может возникнуть резистентность (стойкость к лекарственным препаратам)», - добавил эксперт.

В.ЖОВТЯК убежден, что если сейчас будет прервано лечение больных ВИЧ/СПИДом, то все усилия Украины, направленные на противодействие эпидемии, скатятся до уровня начала 1990-х годов.

«Из-за нехватки препаратов уже сегодня пациентам меняют лечение, дают людям другие лекарства, детям дробят таблетки на глаз, выдают им взрослые формы, калеча здоровье», - сказал В.ЖОВТЯК.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев Всеукраинская сеть ЛЖВ заявляет об угрозе прерывания лечения, а в это же время «государство, правоохранительные органы прокуратура, МВД начали массовые проверки неправительственных организаций, работающих по противодействию ВИЧ/СПИДу в нашей стране».

«Мы пишем запросы, бьем тревогу, кричим о проблеме, которая существует сегодня в нашей стране. Вместо ответа мы сталкиваемся с репрессивными подходами правоохранительных органов», - заявил В.ЖОВТЯК.

Глава Координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ обратился с призывом к прокуратуре заниматься не только "сдерживанием неправительственных организаций в процессе противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа", но также и защитой прав граждан и выяснением причин, "почему сегодня в нашей стране люди умирают из-за нехватки жизненно необходимых препаратов".