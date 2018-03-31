Что убивает материнский инстинкт украинок?

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что размер государственной помощи при рождении ребенка до конца 2011 года возрастет почти на 60%. Но кому как не родителям знать: большая часть этой государственной помощи, ставшей частью пиара для политиков, идет на погашение тех медицинских услуг, которые в прежние годы были бесплатными.

Почти треть женщин репродуктивного возраста не стремятся почувствовать радость материнства. Те же, кто решается на этот шаг, зачастую ограничиваются одним ребёнком.

Нет тренда на многодетность

По данным ООН, в Украине зарегистрирован самый низкий в мире естественный прирост населения. Как отмечают демографы, уровень рождаемости в стране в последние годы сократился вдвое и не обеспечивает воспроизводства населения. Хотя как раз в последние годы чиновники радостно рапортуют, что в стране повысился уровень рождаемости.

Да, сегодня рожают. Но не многие. По данным Государственного комитета статистики Украины, естественный прирост населения зарегистрирован только в Киеве, Закарпатской, Ровненской и Волынской областях… А чтобы украинская нация не сокращалась как шагреневая кожа, необходимо, чтобы на среднестатистическую семью приходилось в среднем 2,2 ребенка.

Медики и психологи пытаются разобраться в причинах осознанной бездетности женщин. И вот один из выводов: инстинкт материнства, оказывается, убивают карьера и многочисленные стрессы. Как утверждают английские ученые, у 40% женщин, занятых карьерой, снижается либидо, а 30% женщин вообще не хотят становиться матерями.

«Нежелание иметь детей – это психологическая проблема, но ее причины могут быть самыми разными, – объясняет психолог Елена Черненко, заведующая отделением психологии частной клиники.– Многое зависит от уровня достатка семьи, образования. Уж очень украинское общество разнородно. Если зарплата украинки в среднем составляет менее 2,5 тысяч гривен, то в данном случае профессиональная вовлеченность женщины – это залог выживания семьи. Однако именно финансовые аспекты жизни очень многим женщинам не позволяют решиться на рождение ребенка».

В других слоях общества – другие проблемы. Довольно часто женщины, не испытывающие финансовых затруднений, тоже не хотят рожать. И если в первом случае на повышение рождаемости в стране может влиять государство, то во втором «балом правят» внутренние мотивы. Женщина сознательно делает выбор в пользу карьеры. Тем более что эта личностная ориентация приветствуется обществом. И даже навязывается: посмотрите глянцевые журналы. В них практически нет пропаганды материнства.

«Все мы живем в социуме –под влиянием современных тенденций, - объясняет Юлия Давыдова,д.м.н., заведующая акушерским отделением экстрагенитальной патологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины. – Сегодня прежде всего приветствуется карьера, и вот мы имеем результат: женщины рожают мало. Появится тренд на рождение большого количества детей – будут рожать. В журналах для женщин вы увидите множество советов, как строить карьеру, а вот как создать семью, как стать хорошей матерью – об этом пишут мало».

Как отмечает врач, женщинам в глянцевых журналах почему-то представляют два образа: «забитой» домохозяйки или «акулы бизнеса». Но это крайности. А ведь есть масса промежуточных вариантов, позволяющих женщине иметь детей. Все дело – в поиске приемлемого. «К сожалению, в Украине сегодня нет такой тенденции: иметь двух-трех детей. Нам нужно менять отношение к многодетности, – отмечает Юлия Давыдова. – Для этого необходимо, чтобы государство поддерживало материнство, чтобы в стране было достаточное количество хороших детских садов, бесплатные детские спортивные секции и кружки... От этого зависит очень многое».

Сколько денег надо на роды?

Казалось бы, женщины должны радоваться: в Украине увеличивается государственная помощь при рождении детей. Если в 2010 году при рождении первого ребенка полагалось 12240 грн, то с 1 января 2011 года – уже 17952 грн, с 1 апреля – 18304 грн, с 1 октября - 18766, с 1 декабря – 19140 грн. На второго ребенка к концу года сумма помощи составит 39150 грн, третьего – 78300 грн... Помощь будет насчитываться, исходя из размера прожиточного минимума для детей до 6 лет.

На что пойдут эти деньги? В частности, будущие мамы, обеспокоенные появлением на свет здоровых детей, сами оплачивают большинство анализов во время беременности. Например, в недорогой частной лаборатории в Киеве обычный бактериологический анализ обойдется в 57 гривен, а за поиск инфекций группы TORCH нужно выложить 570-1750 гривен.

«Готовясь к родам, я поинтересовалась, какие траты меня ждут, - рассказывает будущая мама Елена. – В столице обычные роды в обычном роддоме обойдутся минимум в 500 долларов. Нужно еще заплатить 400 гривен в благотворительную кассу больницы и по своему усмотрению – гонорары среднему медперсоналу, ориентировочно – по 50 долларов на человека. И это – при удачных родах. Я уже молчу о тех суммах, которые «незаметно» уходят на анализы. И неважно, платит ли женщина налоги: участковый врач все равно направит будущую маму, в том числе и на платные анализы».

Киевлянка Ольга рожала сама, без мужа. Она не жалуется на дороговизну медицинских услуг. «За появление на свет своих двух сыновей в обычном киевском роддоме я заплатила $1000, предварительно изучив расценки на роды на интернет-форумах, - рассказывает молодая мама. – Хорошо, что сейчас мне помогают родители. Дети - это безумно дорогое удовольствие: платить нужно за все. Но если бы я была уверена в том, что получу качественную медицинскую помощь! Когда попала в роддом (между прочим, в центре Киева), была готова заплатить за все, лишь бы на меня в приемном отделении наконец-то обратили внимание».

Рассказывают, что за свои первые роды певица Мадонна заплатила 10 тысяч долларов, и эту сумму украинские медики называют «сумасшедшей». Но и в Киеве можно родить за эти деньги! В одной из ведущих клиник украинской столицы весь комплекс услуг, связанный с родами, обойдется в 35000 грн ($4400). Немаловажный нюанс: столько стоят физиологические роды без осложнений. А наблюдение за беременностью в этой клинике обойдется почти в 13000 грн ($1600). Итого – при нормальных родах цена появления малыша на свет – $6000.

Но цены – ценами, а врачи резонно замечают: «У нас что, женщины на улицах рожают?» Конечно, нет. Захотите родить – где-нибудь это сделаете и даже бесплатно, если рискнете. В конце концов, государство тоже заинтересовано в появлении новых налогоплательщиков, для этого и построены роддома.

«Во всем мире - от Индонезии до США, в том числе и в Украине – расходы на родовспоможение рассчитываются по одной схеме, – объясняет Юлия Давыдова. - По данным Международной федерации акушеров и гинекологов, для системы здравоохранения стоимость естественных родов составляет $1500, кесаревого сечения – $2500, естественных родов с переходом на кесарево сечение – $3500. Эти цифры учитываются при разработке политики в области материнства и детства в каждой стране».

Но, как говорится, мало родить – нужно еще и воспитать. И вылечить ребенка, если он заболел. Здесь опять многое упирается в деньги. Как отмечает Людмила Шангина, директор социальных программ Центра Разумкова, при экономической ситуации, сложившейся в Украине, люди просто не могут завести ребенка. Страна настолько нестабильна, что украинцы не знают, что будет завтра, и как они проживут, если количество членов их семьи увеличится.

«Двое работающих родителей не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни себе и хотя бы одному своему ребенку, - рассказывает Людмила Шангина. – А когда у людей есть уверенность в завтрашнем дне, они будут иметь много детей. Но пока социальной перспективы общество не видит»…

Будущая мама как хрустальная ваза

Сегодня мы все живем в окружении бесконечных стрессов. Как на них реагирует женский организм, репродуктивная система?

«Очень многое зависит от того, как человек относится к психологическому давлению. Одна женщина воспринимает стресс как катастрофу, другая – более толерантно, – объясняет Юлия Давыдова. – Поэтому, чтобы женщина себе не навредила, она должна быть уверена в себе, спокойна. Нужно проговаривать свои проблемы, находить выход из беспокоящих ситуаций. Стресс опасен для женщины, тем более – для беременной: возможны выкидыши, преждевременные роды. Поэтому к будущей маме нужно относиться как к хрустальной вазе».

Чем старше женщина – тем внимательнее надо готовиться к будущей беременности. Тем более что украинки не торопятся окунуться в радости и сложности материнства. И порой складывается мнение, что некоторым женщинам рожать просто лень. Как рассказывают медики, сегодня многие 18-20-летние украинки сразу настроены на кесарево сечение. А «взрослые» роженицы наоборот – стремятся к естественному родоразрешению.

Есть и женщины, «патологически» желающие иметь детей. Если их желание не исполняется – начинаются неврозы. Конечно, такое состояние гармоничным не назовешь. «Женщины стремятся доказать свою состоятельность, реализовать женскую функцию, – говорит Юлия Давыдова. – Если история бесплодия долгая – вероятность успеха зачатия снижается. Беременность может быть отягощена тяжелым психоэмоциональным «багажом». При стабильной психике с помощью репродуктивных технологий можно добиться желаемого результата с большей вероятностью. А вообще в 60% случаев бесплодие необъяснимо… Кстати, очень многие случаи подтверждают: когда бесплодная пара усыновляет ребенка, через два-три года женщина рожает…»

К сожалению, сегодня каждая пятая украинка репродуктивного возраста бесплодна. 40% украинских семей не могут родить детей по состоянию здоровья. В чем причина? Главная из них – нарушение репродуктивного здоровья из-за перенесенных инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. Причем, как у женщин, так и у мужчин. Свобода сексуальных отношений не проходит без последствий. Кроме того, в Украине 80% молодых людей к двадцати годам больны хроническими заболеваниями.

Вторая причина бесплодия – аборты. По некоторым оценкам, 30% женщин, прошедших через эту операцию, не могут впоследствии забеременеть... А ведь более 40% украинских женщин репродуктивного возраста хотя бы раз в жизни делали аборт. По словам Светланы Лурье, руководителя департамента маркетинговых исследований компании Proxima Research, в Украине – наивысший показатель абортов в Восточной Европе.

«В Украине самые популярные методы контрацепции - прерывание полового акта и вычисление «опасных дней». А во всем мире «опасные дни» высчитывают не для контрацепции, а для определения удобных для зачатия дней», – объясняет разницу в украинском и европейском мировоззрении Вячеслав Каминский, главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Украины…

А теперь подытожим. По данным Госкомстата Украины, более половины украинских семей не имеют детей. И не нужно в этом винить только женщин. Психологи твердят в один голос: у представительниц слабого пола слишком много обязанностей, слишком широкий диапазон ролей. А все успеть в жизни нереально. Вот если бы украинские мужчины делали все возможное для рождения детей, обеспечивали их и просто очень любили женщин, кто знает, как высоко «прыгнула бы» в Украине рождаемость…

Ксения Мелешко, «Главред»