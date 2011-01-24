В Севастополе превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

В Севастополе за период с 14 по 20 января текущего года вирусными инфекциями заболели 2745 человек, в том числе гриппом – 1; в результате эпидпорог в городе превышен на 1,1%.

Такую информацию УНИАН предоставили в городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

По предписаниям главного государственного санитарного врача, руководителями предприятий города приобретены вакцины для проведения прививок работников. По состоянию на 17 января, за средства предприятий привиты 5539 человек, за средства местного бюджета – 1865 человек, 319 человек самостоятельно сделали прививки.

По информации отдела по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, вирусологическая лаборатория санэпидемстанции обеспечена необходимым количеством диагностических препаратов для проведения диагностики гриппа и ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, по решению городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии в целях предупреждения эпидемического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Севастополя с 21 по 29 января приостановлен учебный процесс.