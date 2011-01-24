Создадут базу данных о целебных курортах Херсонщины

В Херсонской области создадут базу данных о целебных свойствах курортных территории региона. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Программе повышения инвестиционной привлекательности области «Херсонщина - регион экологических технологий и новых экономических моделей на 2011-2015 годы», утвержденной на сессии облсовета.

В дальнейшем собранные данные будут использовать для разработки и обоснования создания эколого-оздоровительных учреждений.

В частности, будут проведены эколого-бальнеологические и курортологические экспертизы на черноморском побережье области - термального источника в районе поселка Железный Порт и ресурсов грязелечения острова Джарылгач (Скадовский район).

После проведения экспертиз предусматривается обосновать научно-проектную документацию по созданию эколого-бальнеологических курортных учреждений и разработать схему оздоровительного использования имеющихся здесь бальнеологических ресурсов.

Также планируется проведение биомедицинской экспертизы климатических ресурсов региона. Создание указанной базы данных планируют закончить до 2012 года. В числе основных исполнителей проекта – Херсонский госуниверситет, управление здравоохранения ОГА, облуправление экологии, областной гидрометеоцентр и другие.

Как сообщал УНИАН, доктор медицинских наук, профессор, Герой Украины Владимир КОЗЯВКИН, создатель Международной клиники восстановительного лечения у Трускавце (Львовская область) с 2005 года строит аналогичную клинику в поселке Счастливцево (Арабатская Стрелка Генического района). В этой клинике будут использованы бальнеологической возможности местного термального источника для внедрения системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации.

Проектный план международной клиники восстановительного лечения на Арабатской Стрелке предусматривает строительство диагностического и научного центров, приемного отделения, поликлиники, палатные секции на 900 мест и лечебный парк.

Также будет создана и общекурортная зона с торговыми комплексами, кафе и ресторанами, два этнокомплекса, центр досуга, термальные ванны, яхтклуб, медицинский колледж. Рекреационная зона вместит отель, пансионаты и кемпинги. Санатории для родителей с детьми и детские санатории рассчитаны на 3,6 тыс. мест, курортные и туристические отели – на 1,2 тыс. мест, пансионаты – на 3,5 тыс. мест. В международных этнокомплексах предусмотрено 1,5 тыс. мест.

На строительство указанного объекта уже потрачено до 40 млн. долл. Указанный проект был презентован В. КОЗЯВКИНЫМ потенциальным инвесторам в Германии, Израиле и Японии.