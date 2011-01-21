Дополнительного финансирования пилотных регионов не будет

Дополнительного финансирования пилотных регионов по реформе здравоохранения не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня на брифинге в Киеве.

«В условиях четкой бюджетной дисциплины, в условиях сложной международной обстановки, у Украины нет дополнительных средств, чтобы бросить их в какую-либо сферу экономики», - отметила И.АКИМОВА.

В то же время она подчеркнула, что в сфере здравоохранения Украины финансовые средства используются неэффективно. «По количеству койко-мест мы – впереди всей Европы, и по количеству больных инфекционными заболеваниями – СПИДу, туберкулезу – тоже на первом месте. Вывод – дополнительные средства не есть целью эксперимента (по реформированию отрасли)», - отметила И.АКИМОВА, подчеркнув, что целью пилотных проектов является «найти внутри системы то, что используется неправильно, то, что направляется туда, куда не нужно».

«Поэтому первая задача реформирования – реструктуризация системы лечебных учреждений - направлена на то, чтобы высвободить в самой системе средства, которые раньше использовались неправильно, сконцентрировать их там, где нужно», - сказала заместитель главы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, с 2011 года в трех регионах Украины - в Донецкой, Винницкой и Днепропетровской областях - начался двухгодичный эксперимент по реализации реформы системы здравоохранения.

По словам И.АКИМОВОЙ, реформа здравоохранения - "один из самых главных пунктов программы экономических реформ". Эксперимент в рамках реформы предусматривает перестройку сети медицинских заведений и схему их финансирования, на проведение эксперимента запланированы два года.

Как она также заявила, что планируется, что новая схема финансирования медицинской отрасли в пилотных регионах начнет работать с 2012 года, а "после 12-го года будут подведены итоги, определены правильные, перспективные пути распространения этого эксперимента, после чего такая схема должна получить распространение по всей Украине".