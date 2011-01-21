Фонд Ахметова "Развитие Украины" приобрел благоустроенный дом для многодетной семьи из Харцызска

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» вручил ключи от нового благоустроенного дома многодетной семье БИЛАШ из города Харцызска, которая воспитывает 10 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде «Развитие Украины».

Дом был приобретен Фондом в рамках совместного проекта власти и бизнеса «Согрей любовью ребенка» при поддержке Харцызского трубного завода, на котором более восьми лет работает электросварщиком отец семьи Сергей БИЛАШ. Общая площадь дома – кв. 210 м. Стоимость дома с земельным участком составляет 800 тыс. грн.

Поздравить семью БИЛАШ с новосельем приехали председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ, директор Фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, первый заместитель директора Дивизиона проката и стали компании «Метинвест» Ростислав ШУРМА, и.о. генерального директора Харцызского трубного завода Юрий ЗИНЧЕНКО, секретарь Харцызского горсовета Игорь КОЛОДИЙ.

Как сообщил А.ЗАБОЛОТНЫЙ, «мы вручаем дом уже 45-й многодетной семье. При этом для нас, для Рината Леонидовича, важно не просто создать хорошие условия проживания, а - настоящий домашний очаг, где царят любовь и понимание, заложить основу нормального развития детей. Семейные ценности – приоритет для Фонда и его учредителя, и все наши действия направлены на их развитие и поддержку». По словам директора Фонда «Развитие Украины», «мы обеспечили 45 многодетных семей благоустроенным жильем, а это – 570 детей, которые будут расти в нормальных условиях; поддерживаем кризисные семьи, помогли уже 1000 детям-сиротам обрести семью, создаем и поддерживаем детские дома семейного типа и приемные семьи. Я очень рад, что сегодня еще одна семья получила шанс качественно улучшить свою жизнь».

Как сообщил председатель Донецкого областного совета, «на фоне общего снижения численности населения страны за последние десять лет численность детей в области уменьшилась на 31% и сегодня составляет 540 тысяч детей. Родители, которые в наше нелегкое время воспитывают больше троих детей, достойны самого глубокого уважения и поддержки со стороны государства, общества и бизнеса. Таких семей в Донецкой области более 11 тысяч, и в них воспитываются около 35 тысяч детей».

Покупкой дома для многодетной семьи БИЛАШ Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» завершил реализацию проекта «Согрей любовью ребенка», обеспечив благоустроенным жильем 45 семей из АР Крым, Донецкой, Закарпатской и Луганской областей. Для 27 семей Фонд Р.АХМЕТОВА приобрел новые дома, для 2 семей дома были построены Фондом по специально разработанному проекту, учитывающему все потребности многодетной семьи. Также в рамках проекта Фонд выделил деньги на достройку и капитальный ремонт существующего жилья для 16 семей. Всего на реализацию проекта Фонд направил свыше 20 млн. грн.

*** Фонд Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Учредитель Фонда - Р.АХМЕТОВ.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.