В Киеве на кладбище умерших от сибирской язвы, построят элитный дом

Скандальное строительство жилого дома на территории Александровской больницы в Киеве возобновят: суд признал законным выделение под застройку земельного участка, где находятся захоронения умерших от сибирской язвы

Компания «Житло-буд» добилась пересмотра решения Высшего хозсуда, который летом 2010 года признал незаконным выделение для этой компании земли под строительство жилого дома на территории Александровской больницы в Киеве.

Как стало известно «ДЕЛУ», 29 декабря 2010 года Высший хозяйственный суд поменял мнение и легитимизировал выделение участка Киевсоветом на ул. Шелковичная 39/1-а (земля была отдана в 2003 года).

Участок, на котором строительная компания планирует возвести высотный жилой дом, находится на территории Александровской (Жовтневой) больницы в Киеве между корпусами больницы и мемориалом академику Богомольцу в одноименном парке.

Планы «Житло-буда» вызвали бурю протестов киевлян, поскольку площадь застройки охватит и расположенный поблизости парк. А на месте будущего жилого дома было вырублено порядка 300 деревьев.

В свою очередь, Александровская (Жовтневая) больница еще в 2008 году оспорила решение Киевсовета о выделении земли, поскольку у застройщика на тот момент не было всех необходимых документов на ведение работ.

Только в конце 2010 года «Житло-буд» смог предъявить судьям документы о согласовании строительства со стороны Главного управления охраны культурного наследия и реставрационных работ. Именно эти бумаги стали основанием для положительного решения Высшего хозсуда от 29 декабря 2010 года, которым судьи признали выделение земли строителям – законным.

Стоит отметить, что еще в 2008 году работники столичного Института физиологии имени Богомольца, расположенного по соседству со спорной территорией, потребовали провести геодезическое исследование спорного земельного участка.

По информации врачей, в 1770 году в Киеве прошла эпидемия сибирской язвы, и много умерших было захоронено в парке на территории Жовтневой больницы.

Компания «Житло-буд» принадлежит бизнесмену и депутату от Блока Юлии Тимошенко Ивану Куровскому.

delo.ua