Сколько нужно денег на внедрение установок доочистки воды
Кабмин хочет направить 370 млн. грн.
Кабинет министров Украины предлагает утвердить порядок использования средств на текущий год для реализации общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг.
Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Согласно проекту, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Бюджетные средства предлагается распределить таким образом: 30 млн. грн. – на продолжение строительства второй очереди водовода от с. Чернеливка Красиловского района до Хмельницкого; 370 млн. грн. – на внедрение локальных и коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд в местах ее непосредственного потребления, прежде всего в регионах с кризисной экологической ситуацией.
Также средства будут направлены для водообеспечения дошкольных, школьных и лечебных учреждений, в том числе в сельских населенных пунктах, и обустройство пунктов разлива питьевой воды с доставкой ее специальным автотранспортом, а также развитие и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотвода, направленных на улучшение качества питьевой воды с внедрением энергосберегающих технологий.