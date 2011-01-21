Кабмин отменит третью и четвертую "чернобыльские зоны"?

После того как отметят 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы правительство, скорее всего, поднимет вопрос об уменьшении количества пострадавших зон, имеющих статус радиационного загрязнения третьего и четвертого уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Чернигове во время заседания пресс-клуба реформ сообщил председатель областной организации "Союз Чернобыль Украины" Анатолий ЛИГУН.

По его мнению, основанием для такого решения может стать срок давности аварии на ЧАЭС. Однако, убежден А.ЛИГУН, что-то решать можно лишь после тщательного радиологического обследования загрязненных территорий. "Но социальные гарантии должны остаться за людьми, которые там проживают", - отметил участник ликвидации аварии на ЧАЭС.

Между тем представители общественной организации из Славутича (Киевская область) "Центр развития общества" считают, что для изменения статуса пострадавших территорий необходимо провести опрос жителей этих населенных пунктов.

"Не предоставлять исключительное право чиновникам, а должна решать каждая территориальная община", - заметила руководитель проекта ГО "Центр развития общества" Валентина ДАРНОПЫХ. По ее словам, сейчас некоторым территориям выгоднее отказаться от "чернобыльского" статуса, поскольку при его существовании на территории населенного пункта невозможна организация производства продуктов питания. А за 25 лет в окружающей природной среде загрязненных территорий произошли изменения.

Вместе с тем, как сообщают черниговские СМИ, результаты проекта "Флора и растительность радиоактивно загрязненных территорий Брянской, Черниговской и Гомельской областей в постчорнобыльський период" оказались не очень утешительными. Согласно выводам ботаников из Украины, России и Беларуси, несмотря на более чем 20-летнюю отдаленность Чернобыльской катастрофы, уровень накопления радионуклидов растительностью пострадавших районов остается достаточно высоким и угрожающим для здоровья человека.

"В Черниговской области ситуация лучше, чем в Брянской и Гомельский областях. По площади пораженные участки у нас меньше и разбросаны мозаично. Они локализованы и находятся под контролем", - отметил профессор кафедры экологии и охраны природы Черниговского национального педуниверситета им. Т. Шевченко Александр ЛУКАШ.

В целом по состоянию на 1 января 2011 года в Черниговской области проживали 88 тыс. лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. Из них 4,8 тыс. лиц – инвалиды, имеющие статус пострадавших, и 16,7 тыс. – дети-чернобыльцы. Населенные пункты, имеющие радиационное загрязнение, расположенные в 7 районах области.