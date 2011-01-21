Кто будет развивать военную медицину в Украине?

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что основные задания по развитию военной медицины возложены на центральный клинический госпиталь в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ сказал на брифинге в Виннице.

«Вопрос развития медицины – должен быть поставлен немедленно, а основные усилия должны быть сосредоточены на центральном клиническом госпитале в Киеве. Там должен быть центр, где будут делаться самые сложные операции, и могут быть проведены самые сложные мероприятия, и должна быть самая современная аппаратура. На том центре должны учиться все с постепенной передачей этих функций в другие регионы», - считает министр обороны Украины.

По его словам, только недавно создана национальная медицинская академия при Минобороны. «Мы только недавно создали свою национальную медицинскую академию, и решаем, какие должны быть проведены базовые исследования, которые медицинские центры должны быть подключены к этому», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он отметил, что также проводится мониторинг наличия необходимого оборудования, и насколько это оборудование сегодня отвечает современным требованиям.