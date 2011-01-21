Кому в Украине не будут платить пособие при рождении ребенка

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно уточнения условий назначения помощи при рождении ребенка.

Законопроект № 8001 от 17.01.2011 вынес на рассмотрение ВР депутат от ПР Андрей Пинчук.

Как говорится в пояснительной записке, основными задачами проекта Закона является уменьшение количества детей лишенных родительской опеки и уменьшение количества нарушений родителями прав ребенка (которые приводят к лишению родительских прав).

Законопроект предусматривает лишение лиц, в отношении которых в последние три года вынесено судебное решение о лишении их родительских прав, права на получение пособия при рождении ребенка.

Принятие этого закона сможет предотвратить случаи использования рождения детей только в качестве источника получения госпомощи, что сыграет превентивную функцию по отношению к грубым нарушениям родителями прав ребенка, уменьшит количество детей лишенных родительской опеки.

ubr.ua