Стало известно, почему мужчины умирают раньше женщин

Всемирная организация здравоохранения провела крупномасштабное исследования среди жителей Европы и установила, что курение – основная причина по которой европейские мужчины умирают чаще женщин.

Как сообщает Би-би-си, исследовательская работа основана на анализе статистических данных по смертности населения стран Европы.

По данным ВОЗ, в большинстве стран разница между женской и мужской смертностью на 60% обусловлена заболеваниями, связанными с курением. Так, в Британии продолжительность жизни у женщин на четыре года выше, чем у мужчин, хотя в последние годы этот разрыв начал уменьшаться.

Алкоголь занимает второе место среди причин гендерных различий в смертности: его влияние оказывается решающим в 20% случаев.

Ранее эксперты полагали, что существенная разница в показателях смертности у мужчин и женщин связана с физиологическими различиями и с тем, что женщины более охотно обращаются за медицинской помощью.

Среди 30 европейских стран минимальные различия между мужской и женской смертностью наблюдаются в Исландии и Британии, где каждый год умирает на 200 мужчин больше, чем женщин (в расчете на 100 тысяч населения).

Около 60% преждевременных смертей британцев обусловлено раком легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями, причиной которых часто является курение.

Самый существенный разрыв - в Литве и Украине: там этот показатель составляет 800 человек в год.

"Эта научная работа говорит о том, что соотношение полов основано не только на физиологических различиях, но и на социальных, - говорит доктор Джерри Маккарти, возглавляющий исследовательскую группу. - В большинстве случаев они связаны с употреблением табака".

Ученые отмечают, что в целом число курильщиков начало снижаться, однако признают, что последнее время наблюдается растущая склонность к алкоголю и сигаретам среди молодых женщин.

"Необходимо запретить выставление табачных изделий на витринах магазинов, - уверяет представитель благотворительной организации British Heart Foundation Наташа Стюарт. - Это тоже разновидность рекламы, которая склоняет молодежь к употреблению табака ".