Экс-министра здравоохранения Крыма заменит специалист из Киева

Подавшего в отставку по собственному желанию министра здравоохранения Крыма Сергея ДОНИЧА, вероятно, заменит специалист из Киева.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, на освободившуюся должность главы Минздрава Крыма рассматривается кандидатура директора Департамента управления и контроля качества медицинских услуг МОЗ Украины Игоря ШПАКА.

По словам председателя Совета министров АРК Василия ДЖАРТЫ, кандидатура на пост министра здравоохранения Крыма будет представлена членам Совмина АРК на ближайшем заседании крымского правительства.

С.ДОНИЧ занимал должность министра здравоохранения АРК с декабря 2002 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, крымский премьер Василий ДЖАРТЫ заявил журналистам, что глава крымского Минздрава подал в отставку по собственному желанию и намерен занять должность главного врача Крымского республиканского учреждения "Клиническая больница им. Н.Семашко".