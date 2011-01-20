12 млрд выделили на социальную защиту чернобыльцев

На социальную защиту и пенсионное обеспечение чернобыльцев в текущем году в государственном бюджете предусмотрено 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе заседания Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

«Мы более 12 млрд. грн. при наших ограниченных возможностях направляем в этом году на социальную защиту и пенсионное обеспечение чернобыльцев. 12 млрд. грн. – для нас это колоссальный ресурс», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он уточнил, что на доплату за работу на загрязненных радиацией территориях финансирование будет увеличено на 170 млн. грн., более 61 млн. грн. будет выделено на компенсацию семьям с детьми и бесплатное питание пострадавших детей, средства на выделение ежемесячной денежной помощи увеличены на 72 млн. грн., а помощь по временной нетрудоспособности пострадавших – почти в 2,5 раза.

«Конечно, наши мероприятия не должны ограничиваться возложением венков к памятникам и проведением митингов. Прежде всего, мы должны думать о тех людях, кто принимал участие в ликвидации, о всех тех пострадавших, которые до сих пор по целому ряду причин не смогли получить все те позиции, которые должны были властью быть учтены», - сказал Н.АЗАРОВ.