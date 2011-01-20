Военному клиническому центру передали медицинское оборудование

В Виннице министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ передал Военно-медицинскому клиническому центру Центрального региона современное медицинское оборудование.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе рабочей поездки в Винницу министр обороны встретился с коллективом центра, и отметил, что через этот центр проходит очень много людей, и они должны получать качественную медицинскую помощь.

«В конце 2010 года было закуплено медицинское оборудование на 100 млн. грн., и в 2011 году планируется закупить оборудование для центров и войсковых частей на 100 млн. грн.», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Справка УНИАН. Военно-медицинский клинический центр Центрального региона – высокоспециализированное многопрофильное лечебно-профилактическое заведение с сочетанием функций органов управления медицинской службой в центральном регионе Украины.

В состав Военно-медицинского клинического центра Центрального региона входят 6 военных госпиталей, которые дислоцируются в Хмельницком, Староконстантинове, Житомире, Новоград-Волынском, Белой Церкви, 59-й военный мобильный госпиталь и 54-й военный лазарет (с. Цыбулево Кировоградской области).