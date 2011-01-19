Завтра в Украине пройдет мокрый снег с дождем

20 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей территории Украины, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в западных областях местами налипание мокрого снега. Местами туман. На дорогах восточной части гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в восточных областях ночью 8-13° мороза, в Луганской области 15-20°, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 3-8° мороза, днем в южной части и на Закарпатье 0-5° тепла, на побережье Крыма до 8° тепла).

В Киеве и области пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.