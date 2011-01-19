Целебные свойства крещенской воды действительно сходят с небес

Российские ученые раскрыли удивительную тайну крещенской воды - целебные свойства сходят на нее из космоса.

Биофизики научными методами подтвердили великое православное чудо, которое происходит ежегодно в праздник Богоявления (Крещения Господня) 19 января - вся вода вдруг меняет свои свойства. И точно указали конкретные часы, в которые стоит запасаться крещенской водой - именно тогда целебные свойства воды особенно сильны.

"Всплеск уникальных качеств воды начинается, как правило, в Крещенский сочельник примерно с 17.30 до 23.30 и продолжается в сам праздник Крещенья с 12.30 до 16.00, - рассказал Life News заведующий лабораторией биофизики воды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина Станислав Зенин. - А потом вода в природных водоемах быстро возвращается в свое обычное состояние. Изменения ее качеств в праздник Крещения мы наблюдаем и регистрируем в течение многих лет подряд, метод наблюдений отражает структуру воды и утвержден ученым советом минздрава России".

Это явление происходит ежегодно - без перерывов и пауз.

"В прошлом году один священник написал нам, что, к его удивлению и ужасу, крещенская вода не проявила своих уникальных качеств, - говорит доктор биологических наук Станислав Зенин. - Мы подняли наши данные и увидели, что в високосные года дата всплеска изменения свойств воды смещается. В прошлом году крещенская вода изменила свои свойства на сутки раньше - 17 января".

Считается, что обычай освящения вод в Христианской Церкви дан самим Иисусом Христом, когда он погрузился в Иордан. Освященная вода в церковной традиции - носитель благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных и физических скверн, освящает их, наполняет

Божественной благодатью и дарами Духа Святого.

Целебные свойства святой воды действительно, как считают верующие, сходят на нее с небес, - и этот факт подтвердили ученые.

"По нашим исследованиям, то, что вода меняет свои свои свойства, связано с положением Земли, - утверждает Станислав Зенин. - Именно 19 января планета Земля попадает в точку, где идет особенно сильный поток частиц, изменяющий свойства воды. И в другие дни планета попадает под действие потоков частиц, но менее сильных - как правило, это происходит в святые дни, православные праздники. Официальными научными методами мы зарегистрировали факт, что вода реагирует на них и потом долго может сохранять свои свойства. Причем ее уникальные качества усиливаются, когда присоединяют процедуры, которые обычно проводят в церкви - опускают в воду серебряный крест (серебро улучшает качество воды), читают молитвы (мы проводили эксперимент, когда 500 человек читали молитвы над воддой и ее качества невероятно усилились)".

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