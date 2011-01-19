В Украине вырастет помощь при рождении первого ребенка
До 19,1 тыс грн
Помощь при рождении первого ребенка до конца 2011 года вырастет до 19,1 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.
Он отметил, что государственная помощь при рождении ребенка увеличена с 1 января 2011 года.
При этом он подчеркнул, что этот показатель на протяжении 2011 года вырастет еще на 60%.
В частности, помощь при рождении первого ребенка в конце года будет составлять 19,1 тыс., грн., при рождении второго ребенка – 39,2 тыс. грн., а при рождении третьего ребенка – 78,3 тыс. грн.
«Согласитесь, это значительные выплаты, которые существенно поддержат материальное положение семей с детьми», - сказал Н.АЗАРОВ.
Также он сообщил, что растут объемы помощи по уходу за ребенком. В частности, максимальный размер такой помощи на ребенка, над которым установлена опека, повышается до 1 тыс. 740 грн. к концу 2011 года.
«Такая сумма уже сопоставима со средней заработной платой в стране. Это уже достойный показатель», - отметил Н.АЗАРОВ.
Он также сообщил, что размер помощи для инвалидов детства первой группы и размер надбавки за уход за ними вырастет до 1200 грн. к концу 2011 года.
Справка УНИАН. 17 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи с детьми" по выплате помощи при рождении ребенка». В соответствии с этими изменениями, помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.
Согласно закону, с 1 января 2011 года «помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого следующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единоразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка - 24 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка - 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».
Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год» предусматривает уровень прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2011 года — 816 грн.; с 1 апреля 2011 года — 832 грн.; с 1 октября 2011 года — 853 грн.; с 1 декабря 2011 года — 870 грн.
Соответственно, помощь на первого ребенка с 1 января с.г. составляет 17 тыс. 952 грн. (на второго – 36 тыс. 720 грн.; на третьего – 73 тыс. 440 грн.), с 1 апреля – на первого ребенка - 18 тыс. 304 грн. (на второго - 37 тыс. 440 грн., на третьего – 74 тыс. 880 грн.); с 1 октября – на первого ребенка – 18 тыс. 766 грн. (на второго – 38 тыс. 385 грн., на третьего – 76 тыс. 770 грн.); с 1 декабря – на первого ребенка – 19 тыс. 140 грн. (на второго – 39 тыс. 150 грн., на третьего – 78 тыс. 300 грн.).
28 декабря 2011 г. в парламенте был зарегистрирован законопроект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который предлагает вдвое увеличить помощь при рождении ребенка. Законопроектом предусматривается внести изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми» - увеличить как общий размер помощи при рождении ребенка, так и размер единоразовой выплаты такой помощи.
В частности, проект предлагает помощь при рождении ребенка предоставлять в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, – на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума – на третьего и каждого следующего ребенка.
Законопроектом также предусматривается увеличение срока, на протяжении которого будут осуществляться ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка (на первого ребенка – на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка – на протяжении 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – на протяжении 72 месяцев).
При этом 1 декабря 2010 года парламентское большинство в очередной раз отказалось рассматривать законопроект о повышении помощи при рождении ребенка, внесенный оппозицией.