В Украине вырастет помощь при рождении первого ребенка

Помощь при рождении первого ребенка до конца 2011 года вырастет до 19,1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

Он отметил, что государственная помощь при рождении ребенка увеличена с 1 января 2011 года.

При этом он подчеркнул, что этот показатель на протяжении 2011 года вырастет еще на 60%.

В частности, помощь при рождении первого ребенка в конце года будет составлять 19,1 тыс., грн., при рождении второго ребенка – 39,2 тыс. грн., а при рождении третьего ребенка – 78,3 тыс. грн.

«Согласитесь, это значительные выплаты, которые существенно поддержат материальное положение семей с детьми», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что растут объемы помощи по уходу за ребенком. В частности, максимальный размер такой помощи на ребенка, над которым установлена опека, повышается до 1 тыс. 740 грн. к концу 2011 года.

«Такая сумма уже сопоставима со средней заработной платой в стране. Это уже достойный показатель», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что размер помощи для инвалидов детства первой группы и размер надбавки за уход за ними вырастет до 1200 грн. к концу 2011 года.

Справка УНИАН. 17 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи с детьми" по выплате помощи при рождении ребенка». В соответствии с этими изменениями, помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Согласно закону, с 1 января 2011 года «помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого следующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единоразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка - 24 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка - 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год» предусматривает уровень прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2011 года — 816 грн.; с 1 апреля 2011 года — 832 грн.; с 1 октября 2011 года — 853 грн.; с 1 декабря 2011 года — 870 грн.

Соответственно, помощь на первого ребенка с 1 января с.г. составляет 17 тыс. 952 грн. (на второго – 36 тыс. 720 грн.; на третьего – 73 тыс. 440 грн.), с 1 апреля – на первого ребенка - 18 тыс. 304 грн. (на второго - 37 тыс. 440 грн., на третьего – 74 тыс. 880 грн.); с 1 октября – на первого ребенка – 18 тыс. 766 грн. (на второго – 38 тыс. 385 грн., на третьего – 76 тыс. 770 грн.); с 1 декабря – на первого ребенка – 19 тыс. 140 грн. (на второго – 39 тыс. 150 грн., на третьего – 78 тыс. 300 грн.).

28 декабря 2011 г. в парламенте был зарегистрирован законопроект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который предлагает вдвое увеличить помощь при рождении ребенка. Законопроектом предусматривается внести изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми» - увеличить как общий размер помощи при рождении ребенка, так и размер единоразовой выплаты такой помощи.

В частности, проект предлагает помощь при рождении ребенка предоставлять в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, – на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума – на третьего и каждого следующего ребенка.

Законопроектом также предусматривается увеличение срока, на протяжении которого будут осуществляться ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка (на первого ребенка – на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка – на протяжении 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – на протяжении 72 месяцев).

При этом 1 декабря 2010 года парламентское большинство в очередной раз отказалось рассматривать законопроект о повышении помощи при рождении ребенка, внесенный оппозицией.