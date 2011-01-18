Экс-министра здравоохранения Мытника назначат губернатором?

Премьер-министр Николай Азаров начал продвигать бывшего министра охраны здоровья Зиновия Мытника на пост главы Ивано-Франковской облгосадминистрации, ныне занимаемый Михаилом Вышиванюком

Об этом «Комментариям» сообщили источники в Ивано-Франковской ОДА.

По словам источника, своими действиями премьер хочет показать, что способен лоббировать интересы своих людей, в том числе, и кадровые. Как известно, Зиновия Мытника называли близким к Николаю Азарову.

При этом источник отметил, что пикантности этой ситуации прибавляет тот факт, что до сих пор Зиновий Мытник и Михаил Вышиванюк считались близкими друзьями.