В Украине выросло производство лекарственных препаратов

В Украине в 2010 году производство лекарственных препаратов увеличилось на 4,5%, по сравнению с 2009 годом, до 29,034 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 г. в Украине было произведено 2,525 тыс. тонн лекарственных препаратов, что на 6,6% меньше, чем в ноябре 2010 г., и на 10,5% меньше, чем в декабре 2009 года.

Сообщается также, что производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков в 2010 г. увеличилось на 18,6%, по сравнению с 2009 годом, до 974 тонн.

Производство лекарственных препаратов на основе гормонов выросло на 4,7% - до 103 тонн.